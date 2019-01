[Rumeur] Borderlands Remaster en approche [Rumeur] Borderlands Remaster en approche

En mai 2018, l'organisme de classification coréen listait l'arrivée d'un Borderlands : Game of the Year Edition sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, ce qui ne sait pas surprenant vu que la compilation Handsome Collection n'intègre que le deuxième épisode et sa « Pré-Sequel ».



Pas de nouvelles depuis, en tout cas jusqu'à aujourd'hui puisque c'est au tour de l'équivalent taïwanais d'enregistrer le titre, mettant même un nom sur le développeur attitré, Blind Squirrel, déjà majoritairement associé à Take-Two pour son soutien sur Bioshock Collection et Mafia III.



Plus qu'à attendre l'annonce, et si possible des nouvelles de Borderlands 3 censé arriver pour la prochaine année fiscale.