Charts UK : bilan de l'année 2018 Charts UK : bilan de l'année 2018

Chart-Track fait son bilan de l'année 2018 avec une bonne nouvelle pour commencer : sur la totalité du marché, il s'est vendu plus de consoles qu'en 2017, aussi bien grâce à la PlayStation 4 que la Switch, tandis que c'est un peu l'inconnu concernant la One.



Dans le détail, la PlayStation 4 (première du marché sur l'année) fait l'exploit de faire mieux qu'en 2017, pour plus d'un million de ventes au total, ce qui était tout sauf gagné lorsqu'on atteint le dernier tiers d'une génération. D'ailleurs, aux USA comme au Japon, elle est naturellement en baisse. La Switch de son coté fait 20 % de plus en 2018 que l'année précédente.



Mauvaise nouvelle en revanche concernant le marché software dans le domaine physique : avec la hausse constante du dématérialisé, les gros AAA n'empêchent pas une érosion des ventes en boîte (-9,7 % sur PS4, -12,7 % sur One), à l'inverse de la Switch qui profite de sa jeunesse pour voir les ventes de ses jeux augmenter de 90 %.



Sur le marché des ventes de jeux physique en 2018 :



- 42,2 % étaient des jeux PS4

- 30,5 % des jeux One

- 24 % des jeux Switch

- 2,1 % des jeux 3DS

- PC, Wii et 360 se partagent les miettes restantes



Enfin, le classement software de la dernière semaine de l'année :



1. Red Dead Redemption 2 (=)

2. FIFA 19 (=)

3. Call of Duty : Black Ops 4 (=)

4. Super Smash Bros Ultimate (+1)

5. Battlefield V (-1)

6. Forza Horizon 4 (+4)

7. Spyro Reignited Trilogy (-1)

8. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

9. Crash Bandicoot Trilogy (+1)

10. Spider-Man (-2)