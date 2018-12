Jump Force : des visuels pour les derniers annoncés + My Hero Academia en renfort Jump Force : des visuels pour les derniers annoncés + My Hero Academia en renfort

A peine avoir appris l'arrivée de Trunks (Dragon Ball), Boa Hancock (One Piece) et Renji Abarai (Bleach) au casting de Jump Force, et dont voici les premiers visuels, Bandai Namco enchaîne pour annoncer que Izuku Midoriya de My Hero Academia rejoindra les troupes pour atteindre actuellement 13 licences représentées.



Le casting connu actuellement (33 persos) :



- Goku (DBZ)

- Vegeta (DBZ)

- Freezer (DBZ)

- Cell (DBZ)

- Piccolo (DBZ)

- Trunks (DBZ)

- Naruto (Naruto)

- Sasuke (Naruto)

- Luffy (One Piece)

- Zoro (One Piece)

- Sanji (One Piece)

- Barbe Noire (One Piece)

- Sabo (One Piece)

- Boa Hancock (One Piece)

- Icihigo (Bleach)

- Rukia (Bleach)

- Sosuke (Bleach)

- Renji (Bleach)

- Gon (HxH)

- Hisoka (HxH)

- Kurapika (HxH)

- Kilua (HxH)

- Yugi (Yu-Gi-Oh)

- Yusuke (Yu Yu Hakusho)

- Younger (Yu Yu Hakusho)

- Seiya (Saint Seiya)

- Shiryu (Saint Seiya)

- Kenshiro (Hokuto no Ken)

- Ryo (City Hunter)

- Rurouni Kenshin (Kenshin)

- Makoto Shishio (Kenshin)

- Asta (Black Clover)

- Izuku Midoriya (My Hero Academia)



Sortie prévue le 15 février 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.





UPDATE

- Ajout du scan de Izuku.