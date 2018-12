Luminous : Aramaki prend la place de Tabata Luminous : Aramaki prend la place de Tabata

Débouté de son nouveau studio chez Square Enix, Hajime Tabata n'aura pas tardé à rebondir avec la création d'un autre groupe bien à lui, baptisé « JPGames, Inc. » et qui ouvrira officiellement ses portes en janvier 2019 sans que l'on sache encore s'il s'agira réellement d'un studio de développement. Réponse sous peu.



Pendant ce temps, du coté de Luminous Productions de Square Enix, c'est sur la chaise vide de boss que Takeshi Aramaki vient de poser ses fesses pour achever définitivement le chantier Final Fantasy XV (le DLC Ardyn en mars), un jeu qu'il connaît assez bien puisqu'il en était le programmeur principal, incluant la version PC.



L'homme sera surtout en charge du projet secret qui viserait la PlayStation 5, et qui peut tout aussi bien être une nouvelle IP, une suite, ou tout simplement un Final Fantasy (XVI). Là encore, patience.