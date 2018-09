Charts Japon : Spider-Man frole un record

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 3 au 9 septembre 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :- Surprise de taille pourqui comme au Royaume-Uni, fait beaucoup mieux que, et plus précisément ici près du triple des ventes de ce dernier. Dommage tout de même : avec 4000 exemplaires de plus, le titre aurait tapé le record du meilleur lancement d'un jeu first-party occidental sur PS4 (a fait 128.700).- Le nouveau remaster defait pâle figure avec uniquement 17.000 ventes, contre près de 45.000 pour lasur PS3.- A contrario,s'en sort presque trop bien au regard de sa qualité (notre test arrive) : 15.000 unités vendues, soit presque autant qu'un(20.000) sans commune mesure en terme de qualité mais avec moins de nibards.Coté Hardware :- Léger frémissement du coté de la Switch et la PS4 pour ces premiers pas dans le rush de fin d'année, mais rien qui ne permet encore de faire bouger les lignes.Les jeux du prochain rapport :(PS4)(PS4 & One)(Switch)