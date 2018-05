[LEAK] Quelques visuels de Kingdom Hearts III [LEAK] Quelques visuels de Kingdom Hearts III

En attendant quelques nouvelles informations dans la journée, voici un petit set de cinq visuels leakés pour Kingdom Hearts III, s'attardant sur le monde de Toy Story avec quelques surprises au programme dont la présence de la borne « Les Mondes de Ralph » et le héros/méchant qui va avec.



Ce sera tout pour le moment et rendez-vous dans quelques heures pour en avoir plus, et ce afin de préparer les fans au grand show de l'E3.