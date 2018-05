Capcom : une année fiscale record, mais déjà l'objectif de faire encore mieux Capcom : une année fiscale record, mais déjà l'objectif de faire encore mieux

Moqué il y a encore quelques années pour avoir eu un mal fou à démarrer vraiment cette génération, Capcom peut aujourd'hui bomber le torse en annonçant la meilleure année fiscale de son histoire, avec un CA de 727,5 millions d'euros (+8 % par rapport à l'année dernière) et un bénéfice de 84,2 millions d'euros (+23%).



Pour cette période allant d'avril 2017 à mars 2018, Capcom a pu compter sur des « jeux pas chers mais qui rapportent » comme Monster Hunter XX sur Switch et Ultra Street Fighter II sur le même support, ainsi que les ventes sur la longueur de Resident Evil 7 qui a depuis dépassé les 5 millions (5,1 millions précisément).



Mais le gros morceau, ce fut évidemment Monster Hunter World, aujourd'hui distribué à 7,9 millions de copies à travers le monde, en faisant le plus gros succès de l'histoire de Capcom, ou deuxième si l'on cumule toutes les versions de Resident Evil 5 (GOLD, remasters…), ce dernier atteignant du coup 10 millions, un chiffre auquel peut encore prétendre MHW les mois avançant, surtout qu'il reste le lancement de la version PC en fin d'année.



L'unique « flop » de l'année fut Marvel VS Capcom Infinite qui tourne à seulement 1 million de jeu distribués, en prenant en compte qu'une bonne partie des ventes doivent venir des rapides promotions pour écouler le surplus.



Information à retenir du communiqué : pour l'année fiscale en cours (d'avril 2018 à mars 2019), Capcom mise sur un CA encore plus élevé avec un objectif de 740 millions d'euros. Voilà qui devrait attiser les spéculations concernant la sortie de certains AAA, comme la rumeur de Devil May Cry V ou un certain Resident Evil 2 Remake.