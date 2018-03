Level-5 : la Switch en ligne de mire Level-5 : la Switch en ligne de mire

Lors d'une interview accordée au groupe Nikkei Trendy, Akihiro Hino (PDG de Level-5) a déclaré sans détour ce à quoi on s'attendant déjà : désormais, l'avenir du studio est majoritairement tourné vers la Switch avec la promesse de voir tous leurs futurs gros titres sortir dessus, tandis que la 3DS passe (enfin) à la trappe.



Le premier titre à sortir sur la dernière de Nintendo sera The Snack World : Trejarers Gold (12 avril au Japon), remaster du titre 3DS qui avait de grandes prétentions dans le secteur cross-média mais qui n'a pas rencontré le succès espéré, même si l'on reste quand même à environ 250.000 ventes.



Pour le reste, Hino nous donne rendez-vous en fin d'année pour son nouvel event « Level-5 Vision » qui marquera aussi les 20 ans de l'entreprise. Pour le planning connu, on sait que Level-5 prépare Inazuma Eleven Ares (Switch et PS4), un nouveau Yo-Kai Watch (sûrement Switch du coup) et un titre apparemment très ambitieux, sans qu'on en sache plus pour le moment.