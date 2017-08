Take Two : précisions sur le planning Switch Take Two : précisions sur le planning Switch

Take-Two vient apporter quelques précisions sur son planning Switch avec deux mauvaises nouvelles puisque leurs deux titres de fin d'année ne sortiront pas en même temps que les autres sur la console de Nintendo. Ou presque.



En effet, à en voir le planning livré, le 19 septembre verra le lancement de NBA 2K18 sur tous les supports mais la version Switch devra se contenter du dématérialisé en attendant une version boîte plus tard en fin d'année. Pour WWE 2K18, c'est plus simple puisque le 17 octobre ne verra que les versions PS4 & One, tandis que celle sur Switch attendra là encore « plus tard en fin d'année », que ce soit en physique ou en dématérialisé.