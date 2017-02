Sonic 2017 & Mania : du neuf le 16 mars Sonic 2017 & Mania : du neuf le 16 mars

Les fans du hérisson bleu peuvent cocher le 17 mars sur leur calendrier, date à laquelle SEGA tiendra un panel spécial au SXSW d'Austin pour y évoquer l'avenir de Sonic, avec la promesse de nouvelles infos et vidéos pour Sonic Mania et le prochain gros épisode qui n'a toujours pas de nom définitif. Quelques surprises peuvent également être au programme, sans que l'on sache si cela concerne le JV console, le smartphone, la télé, etc.



Le trip old-school Sonic Mania sortira au printemps prochain tandis que Sonic 2017 devrait débouler en fin d'année. Chacun est prévu sur PC, PS4, One et Switch.