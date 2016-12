Dragon Quest XI : nouvelles images Dragon Quest XI : nouvelles images

On a eu les scans, donc place maintenant aux images officielles de Dragon Quest XI : In Search of Departed Time, l'occasion de revenir sur ce qui a récemment été montré comme la world map et les différences graphiques entre les versions PS4 et 3DS (même si ça restera la même structure). Petit détail d'ailleurs : pour vraiment affirmer le coté old-school, la version « 100 % 2D » gardera elle les combats aléatoires ainsi que cette « case » pour illustrer les joutes, choses qui n'existaient que dans le premier et le cinquième épisode.



Coté casting, voici les seules choses connues pour le moment :



- Lors de ses 16 ans et après une vie calme dans le village d'Ishi, le protagoniste principal apprend qu'il est la réincarnation du héros qui a sauvé le monde, et se voit confier une mission majeure.

- Emma est son amie d'enfance, née le même jour que lui.

- Camus (celui aux cheveux bleus) va rapidement faire la rencontre du protagoniste. Voleur à ses heures, il garde un grand sens de la loyauté et croit à la destinée du héros.



Dragon Quest XI sortira courant 2017 au Japon, sur PS4, 3DS et Switch.