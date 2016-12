Dragon Quest XI : quelques scans Dragon Quest XI : quelques scans

Désormais remis en avant malgré une date de sortie encore plus imprécise qu'avant (un vague 2017 pour le Japon), Dragon Quest XI continue de se montrer avec cette fois quelques visuels tirés des scans du dernier Famitsu.



L'occasion d'assister à un comparatif concret entre les versions PS4 et 3DS (l'édition Switch restant pour l'heure dans l'ombre), pour deux aventures qui dans la forme resteront strictement identiques. On rappelle d'ailleurs que pour ceux qui opteront pour la version portable, deux modes s'offriront à eux (2D et 3D), en simultanée sur les deux écrans durant l'introduction avant de faire un choix entre l'un et l'autre, sachant qu'il sera de toute manière possible de switcher en allant faire un tour dans les options.