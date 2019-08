Cave

Annoncé depuis plusieurs mois sans date de sortie, voilà que la versiondu Shoot'em Up développé originellement par, à savoir, se dote enfin d'une date de sortie Japonaise. En effet, le développeur de ce portage, qui n'est nul autre que, vient d'annoncer que le jeu sortira très précisément, que ce soit en boîte et en dématérialisé et qu'il se renommera pour l'occasionAu niveau des tarifs des différentes éditions, la version dématérialisée coûtera pas moins de, soit le tarif le plus élevé pour un jeu de la gamme, mais c'est compréhensible vu la qualité du jeu. La version boîte quand a elle coûtera, tandis que l'édition limitée, qui au passage comprendra en plus du jeu, un splendide artbook de 100 pages contenant des interview inédites, l'OST du jeu, des stickerset une carte d'instruction coûtera tout de mêmeLes premières copies du jeu contiendront un guide stratégique nommépour les débutants.Pour rappeler un peu les choses, cette nouvelle version deest une collaboration entre le développeuret le créateur original du jeu, un certain, visant à ressusciter ce célèbre jeu de tir Arcade sorti dans les salles d'Arcade Japonaises. Non seulement cette nouvelle version inclut un portage complet de la version originale, mais en plus un nouveau mode a été ajouté, tout comme la présence de nouveaux visuels et de toutes nouvelles voix off.Le modeest basé sur celui duoriginal, mais dispose de tout nouveaux visuels toujours concoctés paret de nouvelles voix off. Tout ceci vise à fournir une version debeaucoup plus riche et plus moderne, qui s'étend sur la vision du monde. Voici d'ailleurs le casting de Seiyû participant au jeu :