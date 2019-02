Patch-notes

Corrections majeures

Corrections générales et améliorations

Forteresses

Armes et équipements

Javelins

Artisanat

Contrôles

Interface

La sortie officielle de la simulation de Tony Stark dans la jungle approchant, on ne s'étonnera pas de voir arriver, comme c'est l'usage aujourd'hui, un bon gros patch Day-One des familles.On notera que dans le cas présent, par contre, de nombreux joueurs ont déjà lancé les aventures de leurs héros en armures. Donc finalement, si on y réfléchit bien, l'EA access, ça revient à faire de la beta-test, quelque part.En tous cas, voici la liste de tous les changements et autres améliorations prévus par ce patch qui sera donc mis en ligne le 22 février :- Amélioration des temps de chargement.- Correction de plusieurs écrans de chargement infinis.- Correction de multiples défis dont la progression n'était pas suivie correctement.- Correction de problèmes causant la déconnexion ou le crash du jeu.- Les armes et l’équipement ont maintenant des numéros pour les modificateurs.- La découverte de butin et le résumé de l'expédition sont désormais correctement affichés sur l'écran de fin de l'expédition.- Le rassemblement d’escouade a été rendu plus clément dans un certain nombre de situations.- À la fin de l'expédition, les joueurs ne sont plus bloqués sur les optionsou- Le jeu ne se bloque plus dans le menulors du déverrouillage du deuxième, troisième ou quatrième javelin.- Pendant la missionaprès avoir tuéet libéré les Arcanistes, vous ne pouvez plus progresser, cela a été corrigé.- Les défis sont maintenant déverrouillés pour les joueurs aux niveaux appropriés.- Correction de quelques problèmes de caméra pendant les cinématiques.- Les contrats légendaires peuvent maintenant être acceptés à partir du panneau Social.- La valeur de bouclier de certains ennemis a été réduite.- Le butin tombe maintenant correctement pour les joueurs qui sont à terre.- La qualité de la texture sur le PNJa été améliorée.- Le dernier boss des forteresses laisse maintenant le butin au lieu d'être uniquement affiché à l'écran de fin d'expédition.- Correction des délais sur les échos et les reliques pour éviter les problèmes et gérer les déconnexions correctement.- Les joueurs ne peuvent plus tomber à travers le sol lors de la troisième épreuve dans- Terminer l’expédition du tutoriel montrera maintenant la bonne apparence des Rangers.- Après une déconnexion, rejoindre une expédition vous ramènera dans une équipe si vous l'étiez dans une précédente partie.- Correction d'un problème empêchant les joueurs d'interagir entre eux dans la zone de lancement dans certaines circonstances.- Correction d'un problème au cours de la mission, où les hors-la-loi n'apparaissaient pas et bloquaient la progression.- L'écran de début d'expédition a été amélioré.- Correction de plusieurs situations dans lesquelles tuer des ennemis ne faisait pas progresser les événements mondiaux.- L'ouverture d'un coffre augmente désormais les progrès de la Légion pour tous les membres de l'équipe présents.ne peuvent plus tirer à travers le- Correction d'un problème qui bloquait les joueurs à la fin de l'écran d'expédition dans certaines situations.- Les joueurs ne seront plus déconnectés s'ils rejoignent la missionpendant la cinématique.- Résolution d'un certain nombre de situations dans lesquelles les joueurs pouvaient rester bloqués dans l'environnement dans la zone de lancement.- Augmentation des dégâts de l'effet d'état électrique.- Correction d'un problème oùpouvait être fabriqué avec moins de matériaux que prévu.- Le défi de Mission Platine offre à maintenant des récompenses comme prévu.- Les effets de statut peuvent être appliqués de manière plus fiable aux Titans.- Correction d'un problème qui provoquait un crash du serveur à la Forteresse après la défaite du dernier boss.: Les joueurs ne peuvent plus rester coincés dans le tunnel miné de la salle des explosifs.: Le mur de brouillard ne peut plus empêcher les joueurs d'entrer dans la salle des explosifs.- Correction depour que les personnes qui rejoignent la Forteresse en cours ne restent pas enfermées loin de leur équipe.- Ajustement de l'éclairage dans la section sous-marine depour faciliter la navigation vers la sortie.ne se coince plus dans les entrées latérales de la grotte.- Correction d'un problème où les joueurs apparaissaient dans différentes zones dedans certaines situations.- Après avoir déverrouillé le premier pilote à la fin des tutoriels, en créer une nouveau et aller à la force ne bloque plus l’écran de chargement- Les bonus de dégâts de glace sont maintenant appliqués correctement sur les équipements de glace.- Les bonus d’inscription applicables à l’ensemble des Javelins fonctionnent désormais correctement.- Les joueurs ne peuvent plus détruire les objets équipés- Les équipements et armes dédiées à certains Javelins ne peuvent plus être utilisées sur d’autres.- Correction d’un problème où les composants de Magistral ne comportaient aucune inscription dans certaines situations.- Lepeut maintenant activer son bouclier plus rapidement après avoir utilisé une capacité ou tiré avec une arme.- Leréagit désormais lorsqu'il est touché avec ses boucliers activés.- Correction d'une faille qui permettait à l'attaque ultime du Tempête d'être utilisée plus de fois que prévu.- Lepeut maintenant se protéger avec son bouclier et réanimer en même temps.- Le Combo Aura dea été augmenté en puissance et inflige à présent des dégâts dans la durée aussi.- Les matériaux Non-Magistraux achetés aux marchands sont affichés avec leur rareté correcte au lieu d'être affichées incorrectement en tant que Magistraux.- Des améliorations supplémentaires au contrôle de la souris et du clavier ont été apportées.- Certaines conversations ne faisaient pas apparaître les points de réputation après la fin de la conversation, ce problème a été résolu.- L'écran de l'équipe affiche maintenant les informations correctes pour chaque joueur.- Correction d'un certain nombre de problèmes empêchant les sous-titres de rester bloqués à l'écran une fois le dialogue terminé.- Les paramètres ne doivent plus être réinitialisés lorsque vous quittez et redémarrez le jeu sur- Le flou de mouvement peut maintenant être désactivé correctement.- Le statut électrique montre maintenant correctement les dégâts.- Une option a été ajoutée pour masquer l'affichage des membres du groupe.- Le bord de la boussole clignotera pour indiquer l'emplacement des ennemis.- Une notification a été ajoutée àsi le coffre d'un joueur est au maximum de 250 objets.- À l'étapede, le radar de recherche a été réglé pour diriger correctement le joueur vers les 4 outils.- Des icônes d'Amorce et de Détonateur ont été ajoutées à toutes les pièces d'équipement de- Correction d'un problème d'interface utilisateur où l'ultime d'un joueur était indiqué comme disponible quand il ne l'était pas....Ouf ! Bon, ben apparemment y' avait encore un peu de travail. Ou alors on peut voir les choses en sens inverse et constater que ça taff chezpour que le jeu progresse dans la bonne direction (puisque le principe de ce genre de jeu, c'est justement qu'il évolue) (et si possible dans le bon sens).