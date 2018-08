Shadow of the Tomb Raider





Voilà tout de même la vidéo d’intro pour les intéressés.



Les gameplays

















Motion capture et Tomb Raider Experience





La bande son















Paititi, qu’est-ce que c’est au juste ?





carte indiquant le lieu supposé de Paititi





Représentation de Inti, dieu du soleil Inca

Le jeu, ses éditions, et ce qu’il y a d’autres

L’édition simple, et l’édition Croft.









L’édition ultime.





Le guide collector.









L’artbook officiel.







Le nouveau comics







Une figurine TOTAKU













Le collier de jade de Lara, son arc, et une figurine par Weta Workshop









Tomb Raider Pixel Pals

Du temps s’est écoulé depuis la dernière récap’ de Shadow of the Tomb Raider, et bien que j’ai longuement hésité à poursuivre (en grande partie par flemmardise), me revoilà pour le numéro 2 ! Alors que s’est-il passé depuis ? Et bien beaucoup de choses…Récemment, une vidéo est apparue en exclusivité chez IGN, une vidéo de 15 minutes présentant le tout début du jeu. Désireux d’éviter de me gâcher le jeu comme j’ai déjà pu le faire avec bien d’autres, je ne vais pas m’attarder sur celle-ci et me concentrer sur celles de l’E3. Oui, ça remonte depuis la dernière récap’ comme je l’ai dit !Premier acte de cet article qui sera bien trop lourd pour ma connexion, le gameplay que nous avons pu découvrir ici et là, particulièrement celui dont j’ai été témoin. Remontons au mois de juin, à l’E3, où j’ai pu assister à la toute première présentation du jeu et en compagnie d’amis que j’ai bien trop saoulés. Surtout un en particulier, qui aura fini par recolorer les toilettes de plus qu’il n’a ingéré au cours de la soirée. Si tu passes par là, ce fut un honneur.Donc tout a commencé avec ce trailer, lors de la conférence Microsoft, où nous pouvions retrouver une Lara aux muscles déconcertants et qui allait avoir à faire face à, comme toujours, de nombreux dangers. Quoi que, avec de tels muscles, elle nous pèterait des rochers à la Chris Redfield !Pour rappel, Lara sera confrontée à une malédiction qu’elle aura elle-même libéré en dérobant une dague dans un temple. Causant ainsi l’inondation de Mexico telle qu’on la voit dans ce trailer. S’ensuit sa tentative de rétablir l’ordre, on y reviendra plus tard. Maintenant, place au premier véritable gameplay.Tout d’abord j’aimerai m’excuser, je comptais vous faire comme j’ai pu le faire avec ROTTR, des gameplay décortiqués avec screens, mais par cette chaleur, mon ordi a presque rendu l’âme, et je ne peux même plus voir une quelconque vidéo… mais je vais faire au mieux ! Toute façon, il est probablement plus intéressant de regarder la vidéo que de me lire commenter des images en 360 voire par miracle 480p. Donc ce gameplay, il arrive.Qu’est-ce qu’on y apprend ? Que Jonah est de retour et qu’il a encore changé de tête et même de couleur de peau. Plus un problème pour lui, un véritable caméléon. Lui et Lara s’écrasent en avion, et nous retrouvons Lara dans une séquence d’infiltration somme toute classique. Lara est accroupie, couteau en main, et élimine petit à petit ses ennemis, toujours aidée de son arc. Intéressons-nous plutôt aux nouveautés !Car oui, il y en a, n’en déplaise aux mauvaises langues. Les développeurs l’avaient dit, la peur jouera sur les ennemis, et je n’avais alors pas compris de quoi ils parlaient. Il s’agissait donc de nouvelles flèches qu’il sera possible de crafter avec les éléments de la forêt. Des flèches empoisonnées, qui offriront de belles hallucinations aux ennemis, ces derniers se mettant à tirer dans tous les sens pensant voir des jaguars là où il n’y avait que des alliés.Quoi d’autres… ah oui ! Depuis les branches, Lara pourra tirer des flèches à cordes sur les ennemis pour ensuite sauter, et ainsi hisser le bougre à la branche où il restera pendu. Autre possibilité, enchainer les éliminations silencieuses. Simple, si deux ennemis sont proches l’un de l’autre, après avoir éliminé le premier, pressez à nouveau la touche d’élimination pour que Lara se charge automatiquement du second.Enfin, dernier point relevé, outre la possibilité de se cacher dans les buissons et hautes herbes comme dans 98% des jeux, il sera possible de se cacher derrière les plantes grimpants aux murs, et de recouvrir Lara de boue pour devenir invisible aux yeux de l’ennemi.Voilà, c’est je crois, à peu près tout ce que j’avais à pointer du doigt en nouveautés sur cette vidéo. Concernant ce qui me chagrine, je vais être tatillon, mais je dirai des animations un peu vieillottes par endroits, l’étrange coupure entre les deux éliminations enchainées et toujours pas moyen de tirer à l’arc en plein saut. Allez, on passe à la suivante qui m’intéresse déjà bien plus !Ici, c’est une séquence proche du début du jeu qui est présentée puisque c’est celle où Lara finit par mettre la main sur la fameuse dague déclenchant l’apocalypse Maya et un paquet de morts à Mexico, dont un petit enfant que Lara ne pourra sauver. Syndrôme intro de Mass Effect 3 (ce gosse me hante encore).Je vais à nouveau m’attarder sur les nouveautés, car oui, il y en a aussi fou que cela puisse paraitre ! Quoi que, je m’avance un peu trop vite. Oui, car ces nouveautés, étaient déjà présentes dans d’anciens Tomb Raider.Premièrement, on retrouve le grappin qui a fait le bonheur de la trilogie Anniversary/Legend/Underworld. Retour donc de la possibilité de se balancer, de faire du rappel et même de courir le long des murs comme au bon vieux temps. En gros l’utilisation du grappin que j’espérais retrouver dans ROTTR mais qui était étrangement bridée.Autre ancienne nouveauté, la nage sous marine libre ! Alors là aussi, je ne saisis pas trop ce qui s’est passé avec ROTTR. On nous promettait des passages sous l’eau à la nage, mais on n’y faisait rien de plus qu’aller tout droit. Ici, retour de la nage totalement contrôlée par le joueur exactement comme en… 1996 ! Bon, ok, de mémoire le dernier en date à la proposer était Underworld, mais c’est une chose chez TR de vraiment vieille.Outre ceci, nous retrouvons des énigmes classiques et propres à cette trilogie, utilisant toujours ces cordes blanches et autres mécanismes à bouger. Il est possible d’y voir le retour des langages à apprendre, et du système d’XP, mais encore une fois, j’y reviendrai plus tard.Chose que j’ai trouvé sympathique, l’ambiance. Peu de musique, un lieu sombre où ne résonnent que nos pas et d’étranges bruits, petit souvenir nostalgique.Le gros morceau qu’on a pu avoir, c’est bien celui-ci. Cette trilogie nous aura proposé toujours le même système de progression basé sur le métroid vania avec des hubs plus ou moins gros à explorer. Cette fois-ci, les développeurs ont voulu pousser le système plus loin, et ont inclus nombre de choses intéressantes, en faisant le plus gros hub créé dans un Tomb Raider à ce jour.Il s’agit du village de Paititi, qui servira de hub central d’où Lara partira pour explorer divers tombeaux mortels comme on peut en avoir un aperçu en fin de vidéo. Mais d’abord, je vais m’attarder sur ce hub et ses possibilités.Cet endroit regorgeant de vie, sera l’occasion pour nous, et donc Lara, de se familiariser avec la population locale (à noter qu’il sera possible de tourner les dialogues dans la langue locale pour plus d’immersion). C’est d’ici que Lara pourra se préparer dans ses expéditions, achetant du matériel aux marchands, et c’est ici qu’elle pourra choisir différentes quêtes annexes. Et ces quêtes parlons-en. Il ne s’agit plus d’une petite mission de récolte comme dans ROTTR, mais de vraies quêtes scénarisées, toutes différentes les unes des autres, et totalement facultatives. Bien sûr, il est plus intéressant de les faire. Celle de cette vidéo concernait un tombeau renfermant un arc de guerrier. Facile de supposer qu’il nous appartient à la fin. Mais aussi faux, car ce n’est pas facile. Tout comme la dague a déclenché l’apocalypse maya, il faut savoir que les développeurs ont précisé que piller les tombeaux aura des conséquences sur le monde. Qu’en est-il réellement ? Nous le saurons bientôt.Plus loin dans la vidéo, nous avons droit à une petite session d’escalade, et là, ô joie qui me traversa ! Enfin ! Au placard l’assistanat à outrance de l’exploration des précédents opus ! Oui, enfin, il existe un mode a sélectionné permettant de supprimer les traces de peinture blanche indiquant le chemin, supprimant les indices sur la présence d’un piège qui les rendait autrefois tout sauf mortel, supprimant l’ultra blancheur des cordes dans les énigmes. De quoi redonner un peu d’intérêt à ce côté que je trouvais bien trop assisté avant.La vidéo s’achève sur le tombeau que l’équipe d’Eidos Montréal ne voulait pas spoiler. Mais nous avons le temps de remarquer que les tombeaux ont gagné en volume, piège et énigme, tout en sachant que chacun aura sa petite histoire. Des tombeaux dignes de ce nom dans un Tomb Raider, c’est tout ce qu’on demande !Autres gameplay mis à disposition récemment, de courtes vidéos de quelques secondes présentant le monde du jeu, ses dangers, et le système de combat ainsi que la plateforme. Je vous les remets juste en dessous.Camilla Luddington est toujours l’actrice derrière Lara Croft, et est devenue une véritable habituée de la motion capture depuis le reboot de Tomb Raider, et en particulier sur ROTTR avec la technologie MOVA. Cette fois elle y est retournée, et voici un petit aperçu de son travail.Lors de cette comic-con, nombre de joueurs ont pu s’essayer à Shadow of the Tomb Raider lors d’un évènement spécial sous le thème Inca propre à la nouvelle aventure. Lara Luddington nous en fait la visite juste en dessous.La chaine youtube Tomb Raider s’est adonnée à une série de vidéo concernant la bande son qui nous accompagnera dans cette nouvelle aventure. Rien en particulier à dire dessus, si ce n’est qu’elle correspond bien au lieu choisi et au thème. Bonne écoute à vous :Cette première vidéo s’attarde sur l’artiste en pleine création, tandis que celles qui suivent ne sont que des morceaux de l’ost à venir.Et oui, c’est vrai, car on nous balance comme ça le nom, mais qu’est-ce qu’on sait de ce lieu ? Et bien c’est l’une des plus grandes énigmes inca, aussi nommée l’Eldorado. Le Pérou est le cœur de l’empire Inca, et Paititi, ce serait une ville d’or perdue dans la forêt amazonienne péruvienne où des recherches ont lieu depuis une cinquantaine d’années, tout simplement car cette ville aurait un lien avec l’empire Inca.Lors de son apogée, cet empire était en guerre entre Huascar, prétendant légitime au trône, et son demi frère Atahualpa. Mais quelqu’un capture Atahualpa, un certain Francisco Pizzaro qui, non, ne fait pas de pizza, mais se retrouve avec une belle offre faite pour libérer son captif. Il lui est proposé de remplir d’or la salle du palais où il est séquestré, jusqu’à la hauteur de sa main levée, et de remplir d’argent deux autres salles similaires. Forcément, Pizzaro accepte. Des montagnes d’or sont alors déplacées dans la forêt, et une partie du peuple est partie se réfugier plus loin, créant alors… Paititi. Dans des réseaux de cité souterrains, ils firent passer tout le trésor en secret, soi-disant plus de vingt mille lamas chargés d’or.Des reliques ont fait leur apparition. On parle d’une merveilleuse chaine en or faite pour la naissance de Huascar, qui finira assassiner par son demi frère. Cette chaine faisait dans les 200 mètres, avec des maillons gros comme des pouces. Elle était si imposante, que 200 hommes peinaient à la soulever. Elle scintillait au soleil, ses plaquettes d’or imageant un serpent doré. Jamais les conquistadors n’ont réussi à mettre la main dessus, la légende racontant qu’elle aurait fini à Gran Paititi, jetée dans une lagune avec pleins de richesses.Il y avait aussi un disque d’or nommé le Punchao, qui trônait dans le grand temple de Cusco. Il s’agissait de l’objet le plus précieux des incas, perdu en 1572. Il faisait dans les quatre mètres de hauts, et représentait le dieu soleil Inti. Il reposait sur un socle contenant selon la légende tous les cœurs pulvérisés des empereurs Incas.Voilà tout pour le bref cours d’histoire, j’espère ne pas avoir dit n’importe quoi. Je me suis fié à divers documents de l’archéologue Thierry Jamin, un français qui s’intéresse beaucoup à l’empire Inca. J’ai un dernier point à aborder avant de vous lâcher, et ça va se rapprocher à nouveau du jeu.S’il y a bien une chose qui se marie bien avec un nouveau produit culturel, c’est un bon paquet de goodies et autres joyeusetés du genre. Et Tomb Raider a frappé fort ! Bonjour les figurines aux têtes raffinées ! Sans plus attendre, voici une liste de ce qui va arriver au cours de l’année, et de l’année suivante.Bon j’ai mis les plus intéressants selon moi, bien que je ne prenne de tout ça que l’artbook dans mon cas. Si vous voulez voir la liste complète, cliquez ICI Voilà pour cette récap’ et les quelques informations que j’avais à partager, je vais clôturer cet article de quelques captures d’écrans. Au cas où je ne refasse pas d’article d’ici la sortie du jeu, je vous souhaite à tous une bonne découverte et un bon jeu !