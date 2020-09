Anime/Manga

Je viens de finir une longue inspection de plusieursdont certains fleuve et force et de constater queest je pense une œuvre plus propice que d'autre pour la création de What if.Je m'explique là oupar exemple aura tendance à expliquer pas mal de chose à laisser que peux de blanc sur son histoire et l'ensemble de ses personnages, Dragon Ball est un vivier à idée ou chacun peut s'approprier plus aisément l'œuvrepour ses propres désire.A mon sens Dragon Ball est en partie populaire pour cette facilité d'appropriation culturelle.Prenons par exemple Shino Aburame et Yamcha deux personnages différent mais assez peut utiliser dans leur manga/anime respectif, pour le premier il me sera plus difficile de broder sur ce personnage malgré sa faible utilisation dans le récit, car l'auteur à néanmoins fortement établi ce personnage, tandis que le second je trouve qu'il a encore beaucoup à raconter.Quid de Yajirobé ou voir Tenshinhan les mêmes que pour Yamcha des puit à combler.D'aucun pourrait dire que c'est cette simplicité de narration qui est la force de Dragon Ball car elle permet à tout à chacun de s'imaginer l'œuvre et de broder ses idées autour de l'Univers de Toriyama.Aucun manga en faite me donne ce sentiment que je peux me l'approprier pour le modeler à ma façon. Je pense que c'est en ça que Dragon Ball tire une partie de sa force.Je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ce sentiment ou si vous pensez autrement ?