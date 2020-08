OST du jour :



Little Big Adventure 1 & 2



On ne parlera jamais assez de la série LBA et surtout, de sa suite. Jeux d'aventures novateurs et hors-normes ayant marqué le milieu des années 90, parmi les grands représentants de la "french touch" dans le monde vidéoludique grâce à ses deux principaux créateurs Didier Chanfray et Frédéric Raynal, les deux LBA auront laissés des souvenirs impérissables aux joueurs à travers le monde.



L'OST des deux jeux, composée par Phillipe Vachey, est probablement un des aspects du jeu qui a le plus marqué les joueurs, grâce à une qualité sonore et musicale impressionnante pour l'époque, et reste un vrai plaisir à écouter aujourd'hui encore. Et c'est justement ce que je vous propose de faire !



Infos concernant la suite de la rubrique :

notamment par exemple s'il y a des jeux ou des OSTs que vous aimeriez avoir en focus

Le nombre de pistes de chaque OST étant assez restreint, j'ai préféré parler des deux jeux à la fois pour pouvoir les présenter ensemble, même si j'admet avoir une nette préférence pour les musiques du 2, plus élaborées.Les musiques des deux jeux sont étonnantes par les diversité des motifs employés dans chaque piste et leur côté évolutif, tout du moins quand on écoute les pistes complètes (puisque dans les jeux, ce sont en réalité des bouts de pistes employés selon les endroits, il est rare d'entendre une musique en entier).Commençons tout de suite par l'intro de LBA2, tout en douceur et en émerveillement, et donc probablement la piste parfaite pour évoquer les doux souvenirs nostalgiques du jeu... :L'introduction du 1er épisode est sur un tout autre registre, commençant avec une touche d'espoir pour enchaîner sur des notes plus inquiétantes et mystiques, évoquant la quête de Twinsen et l'ennemi qu'il va devoir combattre.La quête elle-même de Twinsen est représentée par la piste "The Quest", avec un mélange de sonorités évoquant tout à tour l'onirisme de l'univers, la candeur du personnage principal et la grandeur de sa petite aventure...L'OST des LBA s'est ainsi fait une spécialité des morceaux sautillants et guillerets, mélangés à des motifs plus inquiétants et montrant que l'univers des jeux est loin d'être aussi naïf qu'on pourrait le penser. Un autre morceau illustrant cette idée serait "Honey Bee" de LBA2, commençant par des notes sautillantes et fanfaresques pour illustrer la "race" extra-terrestre des mosquibees dans le jeu, mais plusieurs passages du morceau nous laissent penser que le danger est bien présent.Encore plus inquiétant, le thème de "Zeelich" commence par quelques notes graves puis des notes piquées et aiguës, annonçant clairement l'hostilité de la planète et bien souvent de ses habitants, tout en illustrant par la suite le ton enchanteur propre à l'univers sonore des jeux.Ce mélange d'inquiétude et d'onirisme, on le retrouve aussi dans le thème des monts "Hamalayi" du 1er opus, qui commence avec un son de flûte presque oppressant (qui est en réalité le premier son que l'on entend en commençant l'aventure, alors que Twinsen est enfermé dans une cellule futuriste dont il doit s'échapper... le ton est donné) avant de passer a des notes sautées évoquant plus un environnement merveilleux. Mais vers le milieu du morceau, les notes se font de nouveaux plus stressantes, le danger étant décidément partout, surtout dans ce 1er opus. Après tout, la planète Twinsun est sous une dictature permanente...Mais certaines pistes nous laissent tout de même un peu de répit, et même presque de rêverie avec des notes étendues très relaxantes, comme dans "Emerald Moon" de LBA2... même si dans le fond la deuxième partie du morceau ne peux pas s'empêcher quelques envolées épiques rappelant le poids de la quête du héros.On pourrait ainsi décortiquer chaque morceau mais je me limiterai aujourd'hui à ceux-ci, je vous laisse partager les autres si ça vous chanteEn revanche, impossible de vous laisser partir sans écouter une énième fois le cultissime thème principal des jeux ! Une longue fresque qui évolue constamment pendant plus de 3 minutes et aux tons définitivement plus guillerets et insouciants qui caractérisent parfaitement son héros et les aventures qu'il va vivre, et qui semble pourtant à l'opposée du reste des pistes de l'OST...J'espère que ce petit interlude centré sur la série LBA vous aura plus, n'hésitez pas à partager vos musiques autours des jeux ou simplement vos souvenirs !En attendant un futur (éventuellement peut-être) LBA3 pour faire revivre la magie de Twinsun et de ses habitants...Bonus : La musique d', qui évoque pour moi autant de nostalgie que le jeu lui-mêmeSur ce, bonne écoute et à la semaine prochaineRadio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !