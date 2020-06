Magical Girl

Kira Kira Precure à la Mode, la saison 13.

Une saison qui comme son nom l'indique a pour thème... La pâtisserie et les animaux(oui, la logique du japon...)Pour ma part c'est une petite deception car si la série a une patte visuelle très cool et n'est pas foncièrement mauvaise(le slice of life y est de qualité, il parait), elle ne m'a jamais attirée car c'est la seule saison de la licence qui n'a pas de baston, son producteur ayant voulu changer l'image de la série pour la rendre grand public suite à des baisses d'audience au japon et l'arrivée de la licence en occident avec Glitter Force sur Netflix, d'ailleurs si les baston sont revenu dans les saison suivantes, c'est en quantité bien moindre à ce qu'il se faisait jusqu'en 2015.A noter que c'est aussi la première série ayant de vrais sous entendu LGBT avec 2 personnages totalement inspirés de Kaoru et Michiru de sailormoon.Reste que j'essayerais car, ben c'est une saison que je n'ai pas regardée (en espérant qu'il y ait une VF pour regarder avec ma nièce.)