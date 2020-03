2019Réalisé par Bong Joon Ho(Memories of Murder / The Host / Mother / Snowpiercer, le Transperceneige)4 Oscars (Meilleur film / Meilleur réalisateur / Oscar du Meilleur scénario original / Oscar du Meilleur film étranger)Synopsis : Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...Mélange thriller et comédie noir sur fond de satire social, une véritable fable philosophique.Un film déjà Culte.