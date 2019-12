The Pokémon Company a diffusé ce matin un court trailer pour l'arrivée de Giovanni de la Team Rainbow Rocket (Pokémon Ultra Soleil / Ultra Lune) dans le jeu mobile Pokémon Masters. Celui s'oppose avec son Mewtwo à Peter, Blue et Cynthia.Giovanni est désormais disponible dans Pokémon Masters, il faut néanmoins avoir terminé le chapitre 5 pour participer à l'évènement légendaire "l'Ombre de la menace".

Like

Who likes this ?

posted the 12/05/2019 at 02:15 PM by masharu