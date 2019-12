Feh Channel, le "Nintendo Direct" trimestriel pour les mises à jour sur le jeu mobile Fire Emblem Heroes, a été diffusé ce matin. Voici les 2 nouveautés principale de la version 4.0 du jeu disponible aujourd'hui :- Un nouveau mode : Assaut de Mjölnir. Dans ce mode, c'est le mode Assaut mais à l'envers, c'est au joueur de faire phase à une horde d'ennemis avec ses unités tout en protégeant 2 points de contrôle qui s'ils sont détruits, c'est Game Over. Ce mode est lié au personnage de Thor, la déesse de la guerre introduite vers la fin du Tome 3 dans le précédent mode Tour de l'Eveille.Assaut de Mjölnir arrivera le 9 décembre prochain avec 3 phases de jeu sur plusieurs jour : Brace, Shield et Counter. Durant les phases Brace et Shield, vous pourrez customiser les unités ainsi que des éléments à placer sur la carte pour mieux vous aider. Des récompenses exclusives seront également à obtenir.- Et le plus important : l'arrivée prochaine du Tome 4 de Fire Emblem ce 6 décembre avec une tout nouvelle aventure pour les Gardiens d'Askr.Après la menace de Muspell et l'aventure au Monde des Morts, les Gardiens d'Askr seront emportés dans le monde des rêves au Royaume de Ljosàlfhemir et rencontreront le personnage de Peony, une elfe de lumière (certainement la princesse de ce royaume vu le symbole sur sa poitrine) et seront ensemble opposés à la menace de Dökkalfhemir, le royaume des cauchemars.Peony et les personnages de ce Tome 4 sont conçus par l'artiste Yoshiku, character-design des 2 Night of Azure de Koei-Tecmo. Il a aussi dessiné pour FE Heroes les artworks de Lene, New Year Gunnthra et Bride Shiida. La DA "féerie" de ce Tome 4 colle à son style artistique je trouve.Peony sera une unité mythique de type lumière et sera offerte aux joueurs ayant terminé le premier chapitre du Tome 4. Elle sera aussi disponible sur la bannière de Thracia 777 ajoutant Mareeta, Osian, Eyvel et Tanyale 6 décembre (demain), si vous voulez tenter de farmer l'unité avec vos orbes.