Altina l'une des 3 Grands Héros de Tellius, la fondatrice du Royaume de Begnion et porteur originelle des épées Ragnell (aujourd'hui détenue par Ike) et Alondine (détenue par le Chevalier Noir) sera la prochaine héroïne mythique de Fire Emblem Heroes.La bannière pour tenter d'obtenir Altina sera disponible à partir du 28 novembre. D'autres unités légendaires et saisonniers seront disponibles dont Bride Fjorm, Marth, Sothis ou encore Summer Laevatean.

posted the 11/27/2019 at 10:20 AM by masharu