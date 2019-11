Pokémon Masters voit l'arrivée de son premier Duo Légendaire avec Giovanni le leader de la Team Rainbow Rocket et son Mewtwo. L'évènement aura lieu du 4 au 18 Décembre et il faudra passer un certain nombre d'activités pour débloquer un évènement pour obtenir le puissant duo. Si vous êtes indisponibles, l'évènement reviendra à l'avenir.Sachez que les 2 Maitres Pokémon, Peter (Kanto, de Pokémon HeartGold/SoulSilver) et son Dracolosse ainsi que Cynthia (Sinnoh, de Pokémon Diamant/Perle) et son Carchacrok (qui pourra Mega-Evoluer) seront des Duos Légendaires disponible en 2020.Le premier évènement saison arrive également le 11 Décembre prochain, les joueurs pourront obtenir des versions Noël d'Echoe (héroïne de Pokémon Noire/Blanche) avec Cadoizo et de Narcisse (Conseil des 4 de Pokémon X/Y) et son Octillery.Il y aura également 2 grosses mise à jours venir en 2020 sur Pokémon Masters, pour ajouter le Sync Grid (sorte d'arbre de compétences pour les Duo que chaque joueur pourra personnaliser) et un nouveau mode appelé Battle Villa.