Ligue 1

Largement dominateur, le Paris Saint-Germain s’est logiquement imposé sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (0-1), ce dimanche, en clôture de la 6e journée de Ligue 1. En totale maîtrise, le club de la capitale s’en est une nouvelle fois remis à Neymar pour repartir avec les trois points de la victoire.Dans une ambiance exceptionnelle au Groupama Stadium, les Parisiens affichaient d’entrée un visage conquérant. Pressing très haut, projections rapides vers l’avant, les visiteurs prenaient le match par le bon bout et passaient proches de l’ouverture du score sur une frappe à ras de terre de Choupo-Moting, repoussée par Lopes. Le gardien portugais, en grande forme, réalisait quelques minutes plus tard un arrêt extraordinaire sur le tir à bout portant de Neymar, qui effaçait beaucoup trop facilement Marcelo.Trop peu entreprenants et pas assez inspirés sur leurs contres, les Gones subissaient la domination de plus en plus nette des hommes de Thomas Tuchel, en maîtrise totale. Choupo-Moting, encore lui, était à deux doigts de reprendre un centre de Di Maria après un cafouillage dans la surface, où les Parisiens entraient comme chez eux. Sur le fil sur chaque accélération de Neymar, dont le coup franc était magnifiquement détourné par un Lopes en état de grâce, les protégés de Sylvinho ne voyaient pas la lumière jusqu’à la pause.Au retour des vestiaires, le PSG reprenait sa marche en avant et obtenait de nombreux corners sur lesquels Neymar recevait une pluie de projectiles. Si le pressing des joueurs de la capitale restait aussi intense, les Rhodaniens parvenaient à sortir un peu plus facilement de l’étreinte parisienne sans toutefois réussi à franchir le mur Silva, infranchissable ce soir.Dans le dernier quart d’heure, Di Maria, après un superbe relais avec Choupo-Moting, ratait le cadre de quelques centimètres. Sur les rotules, les Lyonnais tenaient bon malgré quelques relances ratées qui auraient pu coûter cher. Mais, comme face à Strasbourg, Neymar en décidait autrement. Sur une remise parfaite de Di Maria, le Brésilien glaçait le Groupama Stadium d’une frappe croisée du pied gauche (0-1, 87e). La marque d’un très grand.