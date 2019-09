Anime/Manga

chapitre 52

On prend les mêmes et on recommencenous propose un chapitre de fou cette semaine avec ledesur l'arc du prisonnier de la patrouille Galactique. Aujourd'hui dans ce chapitre, Vegeta rencontre les Yardrats, Piccolo intervient sur Terre et Goku commence un entrainement avec Merus.Les choses s’enchaîne dans la galaxie !Remerciement encore une fois à la communauté twitter dont Treevax etpour ce partage sur leur Twitter. Version Fr disponible plus tard surveillez le blog etLien officiel du chapitre en lien de la source.