Ligue 1

Sérieux et efficace, le Paris Saint-Germain s'est logiquement imposé sur la pelouse de Metz (2-0), ce vendredi soir, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Paris a fait la différence en première période.Le Paris Saint-Germain n'a pas attendu très longtemps pour ouvrir le score dans cette partie. Après seulement dix minutes de jeu, Fofana fauchait Bernat dans la surface et M. Schneider n'hésitait pas pour désigner le point de penalty. Mis en échec dans l'exercice face à Toulouse (4-0) dimanche, Di Maria n'échouait pas cette fois-ci pour inscrire son deuxième but de la saison en L1 (0-1, 11e).Derrière, le PSG avait du mal à se procurer des occasions de faire le break malgré sa domination et la rencontre était interrompue deux minutes pour une banderole jugée injurieuse. Finalement, ce sont les Grenats qui se procuraient des occasions dangereuses grâce à un Fofana remuant et plein de culot. Mais Paris marquait juste avant la pause grâce à une tête de Choupo-Moting sur un coup franc (0-2, 43e).En seconde période, les Messins ont pris un peu plus de risques pour tenter réduire l'écart. Mais face à une équipe parisienne très sérieuse, les locaux ne parvenaient pas à se procurer de nombreuses occasions. Boulaya alertait tout de même Bulka sur un coup franc dangereux qui passait de peu à côté. Finalement, Metz n'a jamais été vraiment en mesure de bouger des Parisiens très concentrés jusqu'au coup de sifflet final.Avec ce succès, le PSG s'empare provisoirement de la tête du classement en attendant les autres matchs du week-end. Les Parisiens semblent monter d'un cran physiquement et assurent l'essentiel en obtenant trois points à l'extérieur malgré de nombreuses absences. Pour rappel, Diallo, Kehrer, Herrera, Draxler, Mbappé et Cavani sont tous à l'infirmerie.