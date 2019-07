C'est donc via le compte twitter que le Leak c'est produit en effet poster sur le site cette image est apparue ou un personnage du nom de sigma peut être vu.Certe l'image fut enlevée très vite mais a l'heure d'internet se n'est plus assez vite.On devrais avoir la réponse très vite, L'event été étant en avance comme annoncé par Jeff Kaplan. et donc le hero devrais suivre rapidement début Août.