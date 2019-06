Avec cette version 5.22, Batocera comble définitivement son retard sur Recalbox au niveau esthétique avec l'intégration des vidéos et l'ajout d'un nouveau thème. Pour le reste, Batocera est déjà depuis de nombreux mois LA référence en matière d'OS dédié au retrogaming pour le grand public.







Pilote nvidia : version 418.74

Moonlight : passe en v2.410

amiberry : v2.25

Fix : libretro-genesisplusgx pour rockpro64

Fix : Emulateur Citra au centre de l'écran

Fix : naomi et atomiswave pour odroid xu4

Fix : libretro-neocd pour NeoGeo CD

advancemame : supprimé

citra-emu : noyau mis à jour et standard pour la Nintendo 3DS

mupen64plus : passe en 2.5.9

Fix : mode écran large mupen64

wii/gc : Dolphin version 5.0-9896

es-retropie intégration :

compatibilité des thèmes avec retropie

ajout : previews vidéos

ajout : Installateur du thème ES (menu>système>système>mise à jour>installer le thème)

ajout : Menu ES pour l'état des RetroAccomplissements

nouveau thème par défaut : es-theme-carbon

ajout : économiseurs d'écran pour le diaporama et "random video" (mode démo)

modes kid/kiosk

choisir le système par défaut au démarrage

choisir un jeu au hasard

cec in es

fix : scrapper

ajout : pokemon-mini

ajout : sufami turbo

ajout : nintendo satellaview

ajout: amstrad GX4000

décoration/collerettes : Ajoutez un effet CRT cathodique réaliste pour améliorer la fidélité de l'image d'origine. (Possibilité d'utiliser des shaders aussi)

supprimer le thème de la recalbox (en raison de nouvelles restrictions de licence)

suppression d'un système favori spécifique (sera ajouté plus tard)

configuration de l'émulateur par jeu supprimée (sera ajoutée plus tard)

ajout : libretro-reicast-wince (x64)

retroarch : ajout de filtres audio et vidéo

rétroarch : passe à la version 1.7.7.7

mise à jour : paquets libretro

Remplacement : libretro-fbalpha par libretro-fbneo