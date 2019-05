Anime/Manga

une question

Question subsidiaire comment auriez vous vu la fin ?

est ce qu'il est ... un arc je dois dire très intéressant avec son lot de surprise et de bonnes idées. Cependant j'aurais souhaité que cette arc soit une combinaison du manga et de l'anime. Je dirais également que j'aurais souhaité une fin différente.Mais ma réflexion d'aujourd'hui repose sur? Qu'aurait donné cet arc avecou Quand je dis Gohan bien évidemment je parle de Mirai Gohan. Ci-dessous une image de ce qu'aurait donné Zamasu avec le corps de Mirai Gohan.Ou alors autre choix? Ici on aurait pu imaginer que Chichi et Goku de la timeline de Mirai Trunks eu le temps de faire un enfant mais pour une raison ou une autre Goten ne pu jamais être élevé par Chichi et fut en quelque sorte placé à l'abris de tout combat. Image ci-dessous représentant Goten Black dans un mod utilisé pour Xenoverse 1 ou 2.Donc entre ces deux options, quel choix aurait été le plus judicieux aurait fait le plus de sens ? Autant en terme de résonance d'histoire que de Drama.