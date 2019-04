Grosse nouveauté qui vient de tomber sur le PTR, un accès complet aux scripts du jeu, un mode forge où vous pouvez...quasiment tout faire !Gros plus, les scripts peuvent être partagés très facilement, possibilité de créer ses propres modes PvE ou PvP, et surtout après le test sur PTRPlutôt que de partir sur un long pavé bien chiant à lire je vous laisse avec une vidéo de Potxeca qui vous présentera cela mieux que moi !Vous je ne sais pas, mais ça plus les trois héros déjà annoncés, ça me donne l'impression que Blizzard a enfin décidé de se bouger le cul pour son jeu !