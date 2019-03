Ligue 1

Di Maria a éclaboussé ce Clasico de son talent ! Grâce à une performance XXL ponctuée d’une passe décisive et de deux buts, l’Argentin a permis la victoire du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille (3-1) ce dimanche en clôture de la 29e journée de Ligue 1.Dans une ambiance un peu terne au Parc des Princes avec la grève des ultras, les Marseillais étaient les premiers à se montrer dangereux avec une frappe lointaine de Balotelli captée par Areola. Sur une remise anodine de Caleta-Car, Mandanda se faisait une grosse frayeur avec un contrôle raté qui frôlait son poteau ! Après un sauvetage de Thiago Silva devant Germain, Di Maria pensait ouvrir le score, mais était signalé hors-jeu avec l’intervention de la VAR.Avec le contrôle du ballon et le retour des ultras, le PSG jouait à son rythme et Meunier obligeait Mandanda à une première parade ! Déjà gênés par le marquage individuel des Marseillais, les Parisiens connaissaient deux coups durs avec les blessures d’Alves et Meunier, remplacés par Dagba et Kehrer. Même si les esprits s’échauffaient un peu, les occasions étaient rares pendant de longues minutes... avant l'ouverture du score de Mbappé d'une frappe placée juste avant la pause sur un contre mené par Di Maria (1-0, 45+2e).Dès le retour des vestiaires, le PSG était cueilli à froid avec un gros travail d’Ocampos pour l’égalisation de Germain d’une frappe croisée dans la surface (1-1, 46e). Quelle réaction ! Mais Paris pouvait compter sur un grand Di Maria, qui réalisait un petit festival avant d’envelopper une frappe parfaite au second poteau (2-1, 56e). Quel match de l’Argentin !Alors que la tension montait entre les deux équipes après une altercation Kimpembe-Ocampos, le match connaissait un tournant avec une main de Mandanda en dehors de la surface devant un Di Maria qui filait au but. Sur ce coup-franc, El Fideo punissait l’OM avec une frappe de 28 mètres déposée dans la lucarne de Pelé (3-1, 66e) ! Exceptionnel ! Totalement sonnés et en infériorité numérique, les Phocéens ne parvenaient pas à réagir face à des Franciliens en gestion. Sans forcer en fin de partie, le PSG ratait une occasion d'enfoncer le clou avec un penalty stoppé par Pelé devant Mbappé. Paris remportait logiquement ce Clasico.