Bande annonce

2015Réalisé par : Alejandro González Iñárritu(21 grammes / Babel / Birdman)3 Oscars : Meilleur acteur / Meilleur réalisateur / Meilleur photographieSynopsis : Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km dans un environnement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi.Un mélange réussis entre thriller et aventure.Magnifique panorama.Leonardo DiCaprio se donne entièrement.Tom Hardy dans un de ses meilleurs rôles (car ambiguë).