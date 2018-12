C'est lors de la Jump Festa 2019 qui se tient en ce week end au Japon que Bandai Namco dévoile le second trailer de Super Dragon Ball Heroes World Mission.Super Dragon Ball Heroes World Mission est un "Card Battle Game" adapté des célèbres jeux d’arcade de la série "Heroes". Le jeu contiendra les cartes (virtuelles) des épisodes Super Dragon Ball Heroes 1 à 8 et des épisodes Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission 1 à 2, pour un total de plus de 1160 cartes. Environ 350 personnages apparaîtront. Le jeu reproduira les deux écrans de la version arcade sur un seul écran dans la version Nintendo Switch.Super Dragon Ball Heroes World Mission est attendu au Japon pour le 4 avril 2019 sur Nintendo Switch. Aucune infos concernant l'occident pour le moment.

Who likes this ?

posted the 12/22/2018 at 03:25 AM by diablass59