Psyvariar Delta détaille ses premières informations !

En plus du trailer posté hier, City Connection et Success Corporation viennent de dévoiler les premières informations, mais également les premières images de leur futur Psyvariar Delta , qui rappelons-le, est une version améliorée de Psyvariar Revision .



Voici les informations en question :

■ Aperçu :



Psyvariar est un Shoot'em Up vertical qui fut lancé pour la première fois dans les salles d'Arcade Japonaises en 2000. Son système de "Buzz" passionnant et stratégique dans lequel le joueur frôle les tirs ennemis était incroyablement populaire auprès des joueurs.







Psyvariar Delta est donc une version en haute-résolution de Psyvariar Medium Unit et sa version mise à jour Psyvariar Revision , mais avec de nouveaux éléments rajoutés. Tout en respectant au maximum les sensations des jeux originaux, ils ont donné une nouvelle apparence à ce Psyvariar Delta , qui relie les deux anciens titres à celui-ci à travers de nouveaux éléments.







■ Nouvelle interface de jeu et options :



Psyvariar Delta dispose d'une toute nouvelle interface pour le joueur qui affiche les informations de jeu à l'écran, y compris l'expérience accumulée, le statut du boss, le statut du joueur, le temps d'invincibilité restant après avoir augmenté son niveau et bien plus encore. Il sera plus facile pour les débutants de comprendre et visualiser les diverses informations, tandis que pour les joueurs avancés, ce sera plus agréable de mettre en place diverses stratégies.







Dans le menu options, vous pouvez activer ou désactiver des paramètres tels que ceux qui affichent le nombre de vies du joueur et la hitbox des ennemis, le nombre de bombes, la présence de continues ou non, etc, ce qui vous permettra de personnaliser librement le jeu selon votre style ou façon de jouer.







■ Nouveaux modes avec leaderboard online :



Le classement en ligne sera disponible pour le mode "Score Attack", un mode ou les les joueurs s'affronteront pour tenter de réaliser un score élevé via un mode de difficulté fixe. Le tout sera accompagné d'un "Mode Replay +", dans lequel les joueurs pourront tenter de battre et sauvegarder leur meilleur score personnel. Un "Mode Practice", dans lequel les joueurs pourront s'entraîner via diverses situations spécifiques a également été implémanté.















■ Nouveaux vaisseaux et un Psyvariar jamais expérimenté :



Dans Psyvariar Delta , il sera possible de jouer les niveaux de Psyvariar Revision avec les vaisseaux de Psyvariar Medium Unit , mais également les niveaux de Psyvariar Medium Unit avec les vaisseaux de Psyvariar Revision , lui octroyant un côté cross-over de rêve jamais réalisé auparavant.



Aussi, en plus de vaisseaux originaux, un nouveau vaisseau doté d'une méthode d'attaque originale jamais mise en oeuvre sera ajouté en tant que contenu téléchargeable (DLC). Ce vaisseau pourra être utilisé dans tous les modes. Ce nouveau contenu téléchargeable pour les chasseurs pourra être acheté dans la boutique en ligne de chaque plate-forme le jour même de la sortie de Psyvariar Delta et sera également inclus en tant que bonus (certainement temporaire) des versions standard et limitées du jeu.



■ Nouvelles musiques et arrangements de l'OST :



En plus de la musique de fond de Psyvariar Revision et Psyvariar Medium Unit , les joueurs pourront également écouter de la musique de fond provenant de Psyvariar Reassemble , sorti il y a quelques temps sur iOS. Il y a également un grand nombre de chansons signées par WASi303, qui a fait beaucoup de chansons pour la saga Psyvariar dans un passé assez lointain. De nouveaux arrangements de ces merveilleuses compositions si familières aux Shoot'em Up sera également ajoutées, pour aller de pair avec les nouveaux vaisseaux ajoutés prochainement en DLC.



■ Bonus :



Bonus de l'édition standard



* Un code de téléchargement pour récupérer un nouveau vaisseau pouvant être utilisé dans tous les modes de jeu.



Bonus de l'édition limitée



* Une boîte de rangement spéciale.



* Un code de téléchargement pour récupérer un nouveau vaisseau pouvant être utilisé dans tous les modes de jeu.



* Un code de téléchargement pour récupérer la bande-son officielle du jeu en bonne qualité.



* Un autocollant du logo de Psyvariar Delta .



Bonus de l'édition Premium Sound Box



* Une boîte de rangement spéciale.



* Un code de téléchargement pour récupérer un nouveau vaisseau pouvant être utilisé dans tous les modes de jeu.



* De multiples CD qui contiennent la bande-son du jeu, mais également de nouvelles chansons, dont certaines prévus en DLC.



* Un enregistrement phonographique (EP) contenant plusieurs mix de WASi303.



* Un code de téléchargement pour récupérer la bande-son du jeu en bonne qualité.



* Un code de téléchargement pour récupérer toutes les chansons du jeu en bonne qualité, y compris celles qui seront ajoutées en DLC et également celles des enregistrements phonographiques.



* Un autocollant du logo de Psyvariar Delta .



* Une Clear Files de Psyvariar Delta .



Les précommandes du jeu sont désormais ouvertes un peu partout au Japon.



■ BitSummit Vol. 6 :



Psyvariar Delta sera jouable pour la première fois au BitSummit Vol. 6 qui se déroule du 12 au 13 mai au Miyakomesse de Kyoto, au Japon.