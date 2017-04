Bandai Namco diffusé cette nuit un live pour présenter le DLC 3 de Dragon Ball Xenoverse 2, c'est lors de ce live que l'on apprends que le DLC 3 débarquera dans une semaine le 25 avril précisément sur PS4, XBOX One et PC.Pour rappel le DLC 3 contiendra :- 3 nouveaux personnages jouables - Zamasu, Super -- Goku Back Saiyan Rose, Bojack- 1 Nouveau Maître - Bojack- 3 nouvelles quêtes parallèles- 5 nouvelles attaques- 3 nouveaux costumes- 2 nouvelles poses

posted the 04/21/2017 at 12:24 AM by diablass59