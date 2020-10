Salut !Avec toutes les nouvelles infos sur le jeu, notamment via le site officiel, on peut clairement se faire une idée du scénario, encore plus depuis le trailer, des personnages, mais aussi de la géographie des royaumes.J'ai regroupé dans cette vidéo toutes les infos en allant sur le site officiel (même lu pour les flemmards xD), mais j'en ai profité également pour faire un point sur la géographie du monde d'FFXVI.Et pour les moins patients, voici mon image :A noter que pour la version anglaise, j'ai cru comprendre qu'ils appelaient les cristaux mères "Drake's" quelque chose (Fang, Breath, etc...), ce qui pourrait avoir un rapport avec Bahamut ?Vous en pensez quoi ?Toujours hype pour FFXVI ? Ou toujours pas ?