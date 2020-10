Vous n'êtes pas sans savoir que le prochain gros titre d'Ubisoft, à savoir Watch Dogs: Legion, sera dispo demain sur à peut près toute les plateformes.

Multi-plateforme oui, mais Ubi recommande aux reviewers du monde entier à faire leur test sur la version Xbox One X du jeu. Vu que c'est probablement la meilleur version console du jeu, jusque là y'a rien de grave.



Sauf que la version One X du jeu comporte un bug, un gros bug (la PS4 Pro n'est visiblement pas affecté même si d'après Eurogamer, certains des membres de leur staff on rapporté quelques bugs mais rien d'aussi méchant), qui ferait tout simplement péter la température de la machine au point que cette dernière, pour éviter tout dommage irréversible, préfère couper court et s'éteindre.



Là où c'est drôle (enfin presque), c'est que ce crash arrive pendant une mission principale appelée "404"...



Pour info, cette erreur ont l'a sûrement déjà tous vu quand ont tente d'accéder à un site qui est down, donc en gros c'est quand ont veut accéder à un page internet et qu'aucune ressource a été trouvée.



Ubi bosse bien sur à un patch de dernière minute qui sera certainement dispo demain au launch, mais c'est une situation cocasse de voir qu'un jeu qui traite du hack nous fait jouer une mission qui flingue littéralement la console.



Ont est au delà du cassage de 4ème mur là.