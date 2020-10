La console a 66 systèmes et plus de 4500 jeux actuellement.

Cette musique bordel

Pour la RetroBox 2To.Vue que je n'aurais pas ma PS5 days one et que Micromania veut me faire croire qu'elle arrivera en Décembre, j'ai donc décider de prendre la console ultime pour patienter.Je vais enfin pourvoir me refaire mes jeux d’enfance et enfin découvrir ceux que je n'ai jamais fait. :(la version Dreamcast est inclue dans la console).Et plein d'autres, comme MGS 1 Gamecube, Tous les grands jeux de la PS2, Dreamcast et Neogeo.