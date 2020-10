Bonjour j'ai vendu ma ps4 pro il y a un mois et j'ai vu une annonce sur le bon coin d'une ps4 slim bannie pour un bon prix.

Je me demander si on pouvais la debannir par Sony.

Le vendeur m'a dit que la consoles a etait banni suite a des insultes en lignes.

Je sais qu'on peut debannir une consoles avec des impayé en lignes si on paie les impayé donc je me demander si je pouvais essayer de la debannir en contactant sony