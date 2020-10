Salut, On m'avait prêter Monster Hunter World (PS4) puis j'ai reçu hier la Master Edition (PS4) Le problème est que quand je lance le jeu il ne reconnait pas ma sauvegarde et veut en créer une nouvelle. Le jeu est considéré comme un "nouveau" jeu? Si c'est le cas c'est quand même la merde, je vais devoir refaire un perso :-(

posted the 10/21/2020 at 12:37 PM by archesstat