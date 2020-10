Source

De la franchise principale.L'information vient de tombé le grand final de l'une des plus grosse franchise de l'histoire du cinéma aura sa conclusion (toujours pour la branche principale) en 2 parties avec donc Fast&Furious 10 et Fast&Furious 11!Justin Lin est actuellement en négociation pour réalisé le grand final. A son actif déjà les F&F du 3 au 6 et le 9 qui devrait sortir dans le 1er tier de l'année 2021!Pas de date précise pour le momentPS: Petit pari, le titre des films:Fast&Furious 10: Infinity RoadFast&Furious 11: End of the line