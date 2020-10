ça fait quelques temps que plus aucune nouvelle n'a filtré sur ce jeu que j'attend beaucoup , les dernières infos c'était lors de la Paris Games Week 2018 je croiset puis y'a eu un article en novembre 2019 comme quoi le jeu n'était pas mort et ça allait prendre beaucoup plus de temps que prévupour ceux qui n'ont pas courant Fear Effect Reinvented est le remake du 1er opus sorti en 2000 sur ps1.Bref j'espère des nouvelles bientôt et vous ?