J'avais un écran PC HP tout simple 1080p, 60hz donc même si je jouait a des jeux a 100fps, je ne voyais pas la difference mais c'est en me renseignant un peu que j'ai compris ma connerie, c'est a cause mon écran ne pouvais qu'en afficher que 60fp cause du taux de rafraîchissement limité.Mais bon j'étais content et perso je m'en foutais mais la j'ai changer d'avis!La je viens de me prendre un écran 144hz connecté en displayport, g-sync activé et tout est plus fluide plus beau!! J'en reviens pas! C'est comme jouer a une nouvelle génération! J'ai passer ma soirée a tester mes jeux sur pc et j'ai pris des claques a chaque fois!Donc oui les fps sont important si on as le matos qui va avec, maintenant je vous comprend les gars!