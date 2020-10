Salut à tous,



me voila en train de monter un nouveau pc. A priori, ca ne se passe pas trop mal.

La CG n'est pas encore monté, et windows pas encore installé.

La carte mere est une Asrock B450 Steel legend avec ryzen 5 3600, le boitier pc un "fractal focus G" .

Ce boitier fractal a deux ventilos. Je branche les deux cables sur deux connecteurs cote à cote cha fan/wp 2 et cha fan/wp3

le cha fan 3 fait tourner un ventilo. l'autre non. Si je branche sur le cha fan/wp 1 ou le 2, rien ne tourne.. je ne comprends pas ..

si quelqu'un a une piste..