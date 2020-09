(D)re(a)master

“[E.X. Troopers] was not planned for Western release. You can tell this because all of the text is ‘hard coded’ as actual art. The text isn’t just standard ‘text’ that could be swapped relatively easily…



…To localize a release, one would have to redo a ton of art in the game, not just do the localization and loc QA.”

Bonsoir à tous ! Si il y a bien une saga qui m'a jamais tenté, c'est bien Lost Planet !Le premier est sortie en 2006 (pas sympa le coup de vieux) Sans entrer dans le scénario, l'originalité du jeu est la gestion de la chaleur. Le joueur évoluant sur une planète glaciale, il devra sans cesse récupérer du th-én, pour pouvoir garder un niveau de chaleur élevé. Deux suites sortent en 2010 et 2013.Mais c'est pas sur ces jeux que je veux attirer, mais sur son spin-off sortie de nul part : E.X. Troopers !Concu par Shintaro Kojima (Super Street Fighter II Turbo, Capcom vs. SNK), il est présenté comme un dérivé de la licence Lost Planet, le jeu se présente sous un style manga avec des graphismes en cel-shading. Il est sorti le 22 novembre 2012 sur les consoles PlayStation 3 et Nintendo 3DS.Les vidéos de review m'avait charmé de part son aspect anime/cel-shadingJ'attendais avec impatience la sortie du jeu en occidant, mais douche froide, car Christian Svensson, ancien vice-président Senior de la firme a été plutôt clair en affirmant qu'aucun portage n'était prévu.Une des raisons invoquées est la difficulté de réadapter les textes des bulles qui sont uniquement en japonais, et qui demande plus qu'un simple changement de texte selon Christian Svensson.Selon moi, c'est une fausse excuse, ou il existait tout simple à mettre en place sous-titre comme dans les films ou series (mais qui je conçois nous fais sortir dans l'immersion du jeu)Avec le retour en force du genre TPS, je vois bien ce jeu retenter sa chance, pourquoi sur Switch.