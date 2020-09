Ah l'automne, ces feuilles mortes qui tombent et qui viennent faire un tapis au sol, ces couleurs orangés/marron etc... L'automne étant arrivé, c'est une saison qui a aussi sa place dans les JV, voici un petit top 6 des meilleurs niveaux se déroulant en automne dans les JV.6)Alors, le barrage n'est pas vraiment un niveau que j'ai apprécié plus que ça dans le jeu, mais celui d'après par contre j'ai kiffé ! Petite balade à cheval avec Ellie, en plus graphiquement c'était super beau, pour ensuite aller dans les université, et enfin le final du mois d'automne qui laissait sur le cul !5)Alors, ce niveau a à peu près le même level design que le royaume des abeilles, en tout cas ça m'y fait beaucoup pensé. Mais j'ai bien aimé ce niveau, même si ils auraient pus varier la musique qui est la même que le Royaume des abeilles. J'ai bien aimé l'étoile ou il fallait escalader une tour et battre un boss dans son espèce de char.4)Un des meilleurs levels du jeu si ce n'est le meilleur je trouve. J'ai beaucoup aimé le fait que ça change de saison à chaque fois, du coup c'est un peu de la "triche" qu'il soit dans ce top mais bon...3)Le meilleur circuit du jeu selon moi avec Cap Koopa ! Il est super joli, technique, et ya plein de raccourci, bref ce niveau est un bonheur, quand je jouer en ligne à chaque fois limite je voter pour ce circuit2)Bon, c'est tout le monde que j'ai kiffe mais bon. Parmis ceux qui m'ont le plus marqué, je dirais le tout premier niveau avec les moulins, la musique bordelcelui sur le rinho avec le volcan, avec les trompettes, les cloches etc... Comme vous pouvez le constater, beaucoup trop de niveaux géniaux pour en mettre qu'un seul.1)Voilà selon moi le meilleur niveau se déroulant en automne, en tout cas je crois que c'est à cette période. Il fait tout gris, les arbres ont perdu leur feuilles, le ciel et menaçant... On entends les croassements des corbeaux, et ensuite les ennuis commencent avec ces paysans qui ne souhaitent qu'une chose, vous trucider ! Pleins de passages cultes que vous connaissez déjà, inutile de vous les rappeler.Mention honorable pour Unravel et son niveau "Herbes folles" surtout magnifique visuellementVoilà, un petit top, pas trouvé plus de niveaux marquant se déroulant en automne, ou j'ai peut être oublié.Et vous, des niveaux de ce genre qui vous ont marqué ? Dites le moi dans les commentaires !