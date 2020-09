Univers PlayStation

Whoever is reading at this very moment, I envy you. Chances are, you’re reading this to find out if this video game is good or not. That means you probably haven’t played 13 Sentinels: Aegis Rim yet, and I’m jealous.



As soon as I finished 13 Sentinels, I immediately wished I could play it again for the first time, not knowing anything. You only get to experience this kind of narrative once. I’m going to level with you. After several weeks of playing through and thinking about this game, I firmly believe this is one of my favorite games ever - and I do not say that lightly about games in general. [...]



3 Sentinels: Aegis Rim is truly one of the most unique games I have ever played through. My 35 hours with Vanillaware’s latest title is something I wish I got back because I want to play it again for the first time. Kamitani explores so many interesting sci-fi ideas and philosophies in this title and they come together to form something magical. None of this would be nearly as impactful without the unconventional piecemeal storytelling scattered throughout the 13 protagonists’ perspectives. It is a narrative labyrinth that kept me intrigued the entire way. The execution of this game is masterful in its own right, fully utilizing what video game storytelling could be capable of. While the RTS battles drew the short end of the stick, what 13 Sentinels achieves in storytelling for video games is something to be celebrated and commemorated.



10/10

Quiconque lit ce test à ce moment même, je vous envie. Il y a de fortes chances que vous lisiez ceci pour savoir si ce jeu vidéo est bon ou pas. Cela signifie que vous n’avez probablement pas encore joué à 13 Sentinels: Aegis Rim, et je suis jaloux.



Dès que j'ai terminé 13 Sentinels, j'ai immédiatement souhaité pouvoir y jouer à nouveau pour la première fois, sans rien savoir. Vous ne pouvez expérimenter ce genre de récit qu'une seule fois. Je vais me mettre au même niveau. Après plusieurs semaines à jouer et à réfléchir à ce jeu, je crois fermement que c'est l'un de mes jeux préférés - et je ne dis pas cela facilement pour des jeux en général. [...]



13 Sentinels: Aegis Rim est vraiment l'un des jeux les plus uniques auxquels j'ai jamais joué. Mes 35 heures avec le dernier titre de Vanillaware sont quelque chose que j'aurais aimé retrouver car je veux y jouer à nouveau pour la première fois. Kamitani explore tant d'idées et de philosophies de science-fiction intéressantes dans ce titre et elles se réunissent pour former quelque chose de magique. Rien de tout cela n’aurait eu autant d’impact sans la narration fragmentaire non conventionnelle dispersée dans les perspectives des 13 protagonistes. C'est un labyrinthe narratif qui m'a intrigué tout au long de l'aventure. L'exécution du jeu est magistrale en soi, utilisant pleinement ce dont la narration de jeu vidéo pourrait être capable de faire. Alors que les batailles RTS ne sont que la partie visible de l'iceberg, ce que 13 Sentinels réalise en matière de narration pour les jeux vidéo est quelque chose à célébrer et à commémorer.



10/10

