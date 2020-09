toutes

Article de prévention, tl;dr : achetez des FE chez Nvidia ou ne faites rien.Contexte :- Des spéculateurs ont achetéles RTX 3080 disponibles (pour les revendre beaucoup plus cher, c'est le principe), eux-mêmes ont saturé le marché, ce qui les arrange bien puisqu'ils deviennent les uniques vendeurs, à terme ils se cannibaliseront entre eux.- Récemment on apprend que certains modèles de cartes customs sont défaillants* (les cartes Nvidia n'ont pas de problèmes), si ça ne pose pas de réels soucis pour qui a une facture à son nom, pour une personne qui achète la carte d'occasion c'est une autre histoire.* Les condensateurs de merdes utilisé pour réduire les coûts n'arrivent pas à encaisser les plus de 2Ghz du GPU si j'ai bien compris.J'ai fait l'expérience de mettre une carte en vente à bon prix sur leboncoin en guise de prévention (tous les détails du projet dans la description de l'annonce), mais c'est limite si les acheteurs ne me supplie pas de les arnaquer alors que l'annonce n'a que 5 minutes, ou comment se faire un smic annuel en quelques secondes pour qui n'a aucun scrupule.J'ai réussi à sauver quelques brebis égarées prêtes à lâcher le double du prix, autant certains ils forcent.