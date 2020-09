Hello ! Nouveau Top 10 comme chaque semaine (en tout cas j'essaye) et cette fois ci on va parler de gigantisme. Les jeux vidéos nous permettent d'affronter toute sorte d'ennemi de taille différentes, minuscule comme gigantesque , et c'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui ! Ce top 10 est comme d'habitude subjectif et je n'ai pas jouer forcément à tout les jeux du monde donc normal que certains monstres marquant n'y figure pas.10)Boss extrêmement impressionnant, j'avais été bluffé par sa taille et son animation à l'époque. Sorte de ver des sables géant, tout le combat vous devez le ralentir afin qu'il ne détruit pas votre moyen de locomotion et qu'il ne vous bouffe pas également. Le combat ne sera pas simple mais heureusement vous disposerez de bon pétoirs pour en venir à bout !9)Boss final de Dead Space premier du nom, elle est responsable de l'invasion nécromorphe de L'ishimura. Créature gigantesque, ces protubérance jaunes sont son point faible. La bestiole pourra néanmoins vous croquer assez facilement si vous mettez du temps à vous défaire de ces tentacules, avec une mort qui m'avait assez marqué x) (on entend Isaac crier à l'intérieur de la bestiole) Ce monstre impressionnant n'est cependant pas très difficile à battre.8 )J'aurai pus mettre le Galeon des mines mais j'ai préféré mettre le roi des t-Rex. Enfermé dans un temple par le roi des Earthwalker (tricératops) La créature est gigantesque à tel point que vous devrez la faire tomber pour lui balancer les bombes et récupérer la pierre ancestrale incrusté sur son front. La musique était assez stressante et le boss me fouté un peu la trouille plus jeune x)7)Boss final de Sonic Unleashed et responsable de la "fracturation" de la Terre. Dark Gaia est une créature tellement gigantesque qu'elle a réussi à démanteler la Planète Terre et à élu domicile à l'intérieur du noyau. Ce qui m'a surtout plu avec ce monstre c'est son design très réussi qui certes ne fait pas très "Sonic" mais qui à quand même le mérite de changer un peu du Grand méchant Eggman. La musique était top également et le combat assez cool.On affronte ce boss deux fois, la première fois dans son arène et la deuxième fois au sommet de la Tour du Leptys. Humilié par son Roi et désireux de se venger de Rayman, Reflux vole le sceptre de son roi sous les ordres d'André et devient une créature gigantesque. C'est un très long (et excellent) combat de boss car se déroulant en 4 phases bien distinctes. Le boss était très impressionnant et voir ça en 2003 était assez ouf quand même.5)Tout droit sortit du Seigneur des Anneaux, le géant de RE4 en aura marqué plus d'un ! déjà superbement mise en scène pour son apparition, comment il dérouille les Ganados m'a tjr fait marrerc'est un monstre culte qui fera même une apparition dans le 5 (même si moins marquante)4)Premier véritable frein à mon run de DS à cause de ces deux connards... Le combat est dantesque et la musique est incroyable !!! Mais le combat est très difficile, j'en ai chier mais ce sentiment de satisfaction après les avoirs vaincu était jouissif. Des boss qui m'ont beaucoup marqué mais aussi beaucoup saouler x)3)Ce ver géant de MP2 à également été un des boss qui m'a fait le plus galéré dans le jeu avec le Ing Sauteur. Mais ce qui m'a marqué surtout, c'est son super design et la musique était totalement épic et dantesque. La façon de le battre aussi m'a beaucoup plus, lui faire avaler nos bombes.2)Pour moi le boss du jeu le plus marquant même si Straga est pas mal. C'est aussi le lieux que j'ai trouvé franchement classe ! Au sommet d'une cathédrale sous la une pluie battante, avec un combat franchement pas simple également ! Le "Finish him" de la chauve-souris était également très brutal j'ai kiffé !Avant de dévoiler le "vainqueur" mention honorable à Humbaba de Twilight Princess !1)VOILA pour moi le combat de boss le plus impressionnant qu'il m'ait été donné de voir, Cronos de God of War 3 ! J'ai pas les mots tellement c'était du jamais vu surtout en 2010 ! J'avais la mâchoire décrochée à ce moment là tellement j'étais sur le cul ! Admirer bordel de merde, mais regardez moi ça !!!PS : J'ai pas fait Shadow of The Colossus, ni les Bayonetta encore ni même le dernier God of War mais ça sera fait promis ! Ne vous offusquez pas si vous les voyez pas dans ce top, je peux pas mettre des monstres de jeu que je n'ai toujours pas fait x) Mais je rattraperez mon retard !!Et vous alors ? des monstres géants qui vous ont plu ? Dites le moi dans les commentaires !