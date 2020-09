vu le gros rachat de Bethesda / Zenimax, je me suis demandé quel pourrait être le prochain move de microsoft en terme de rachat, en tenant compte des trois critères suivant :1- être partenaire de longue date de la firme2- avoir des ip fortes aussi bien sur console que sur PC3-avoir assez de studios pour porter le nombre total d'acquisitions à 30La seule entité qui coche toutes ces cases c'est SEGAParce que :1-Microsoft a de fortes relations avec SEGA depuis la dreamcast, sans oublier que l'os de la dreamcast a été développée par microsoft, et ms était en train bonne position déjà pour racheter sega, et bon nombre d'ip dreamcast ont été portés sur la première xbox2-Sega, c'est football manager, total war et company of heroes sur PC, et valkyrie chronicle, yakuza (depuis un moment sur xbox gamepas) et bon nombre de licences sur consoles3- la liste des studios de SEGA :Amplitude StudiosAtlusCreative AssemblyHardlightRelic EntertainmentSports InteractiveTwo Point StudiosCe qui fait 7 studios ajoutés aux désormais 23 de Xbox porte le total à 30 studios first partyEt vous qu'en pensez vous? Sega sera t-il le suivant sur la liste ? où ce sera complètement autre chose ?